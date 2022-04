Sconti di Primavera Euronics, 4 smart TV Samsung e Sony da non perdere

Continuano le offerte primaverili lanciate da Euronics, catena di distribuzione presso la quale in queste giornate potrete trovare una vasta gamma di dispositivi d’elettronica in promozione. Tra i tanti, di seguito vi segnaleremo 4 smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony in sconto, con tagli di prezzo fino a 1.200 Euro.

Partiamo, come da nostra prassi, dal modello più economico del gruppo: si tratta del televisore Sony KD50X81JAEP venduto a 599 Euro al posto dei 899 Euro di listino, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, refresh rate nativo pari a 50Hz, supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, comparto audio Dolby Atmos e sistema operativo Google TV.

Segue, quindi, il televisore Sony Bravia XR55A83JAEP d’annata 2021 con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, in questo caso con frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz. Lato video troviamo sempre il supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo è sempre Google TV, e non manca il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo? 1.399 Euro anziché 1.999 Euro.

Passa invece da 1.999 Euro a 1.499 Euro il televisore Samsung Neo QLED QE55QN90A, dotato di pannello Mini LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR10+ e decoder audio Dolby Digital Plus. Cambia il sistema operativo, dato che si passa alla piattaforma proprietaria Tizen; immancabile anche in questo caso, e per tutti i televisori da noi segnalati in offerta, è lo standard DVB-T2.

In alternativa, a 2.799 Euro al posto dei 3.999 Euro di listino potrete trovare il televisore Samsung Neo QLED QE75QN90A, non altro che la versione da 75 pollici del televisore riportato appena sopra.

Sempre nel contesto degli Sconti di Primavera disponibili presso Euronics potrete trovare anche un aspirapolvere senza fili Samsung a un ottimo prezzo.