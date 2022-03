Sconti di Primavera Trony: attenzione a questi 3 smart TV Samsung in offerta!

Il lancio degli “Sconti di Primavera” da Trony, validi fino al 25 marzo 2022, ci consente di accedere a una moltitudine di nuove offerte su una vasta gamma di prodotti d’elettronica e informatica. Tra i tanti, oggi vi parleremo di 3 smart TV 4K DVB-T2 Samsung in promozione, tra cui un modello QLED di fascia medio-alta.

Procedendo in ordine di prezzo, la catena di distribuzione rilancia il TV Samsung UE55AU7170 appartenente alla gamma Crystal UHD a 499 Euro al posto di 649 Euro, con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale. Quest’ultimo supporta le tecnologie HLG, HDR e HDR10+ e ha una frequenza di aggiornamento pari a 50Hz, mentre lato audio offre il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, come per i prossimi smart TV Samsung è la piattaforma proprietaria Tizen.

Si passa quindi al modello Samsung QE43Q60A venduto a 585 Euro anziché 749 Euro, dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz e compatibilità con HLG e HDR10+. Lato audio, anche in questo caso troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Non può mancare, ovviamente, il decoder DVB-T2 per accedere all’ultimo standard del digitale terrestre.

Attenzione però alla alternativa Samsung QE65Q60A, non altro che lo stesso televisore ma dalla diagonale superiore, pari a 65 pollici. Cambia anche il prezzo, dunque, che passa da 1.149 Euro a 899 Euro.

