Sconti Roventi Trony: 2 TV DVB-T2 a meno di 250 Euro per pochi giorni

State ancora cercando dei televisori compatibili con il DVB-T2 in vista dello switch-off definitivo che avverrà a inizio 2023? Trony ha le offerte che fanno al caso vostro all’interno del volantino Sconti Roventi, che ricordiamo essere attivo fino al 22 luglio: eccovi 2 TV DVB-T2 in sconto a meno di 250 Euro!

Si parte dai 119 Euro dello Smart Tech 24HN10T2, televisore di fascia bassa con schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 24 pollici con decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e decodifica audio Dolby Digital Plus. Manca un sistema operativo per consentire agli utenti di accedere ad applicazioni come Netflix e Prime Video, come anche la tecnologia HDR per migliorare la qualità dell’immagine su schermo. Insomma, si presenta come un TV entry-level pensato per chi non ha particolari esigenze.

In alternativa, a 225 Euro al posto di 289 Euro e con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite Klarna potete aggiudicarvi il modello Toshiba 32LA3B63DAI. In questo caso il televisore ha un display Full HD (1920 x 1080) da 32” compatibile con l’HDR e dotato del sistema operativo Android TV per vedere film e serie TV sulle maggiori piattaforme di streaming, YouTube compresa. Non può mancare anche in questo caso il decoder DVB-T2.

