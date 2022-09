Sconti di Settembre Unieuro: fino al 28% di sconti su TV OLED LG e Samsung

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Unieuro ha lanciato il nuovo volantino, che proporranno tantissime promozioni su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo anche diversi modelli di TV OLED, a marchio Samsung ed LG, su cui si può godere di riduzioni fino al 28%.

L’LG OLED evo Serie C26 da 55 pollici viene proposto a 1499 Euro, il 28% in meno rispetto ai 2099 Euro di listino: il risparmio insomma è di 600 Euro, con possibilità di effettuare anche il pagamento a tre rate con PayPal, da scegliere direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Interessante anche lo sconto, del 23%, sull’LG OLED48A2 da 48 pollici, che viene proposto a 999 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 1299 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile optare per il pagamento in tre mensilità.

Il Samsung QE55S95B da 55 pollici OLED 4K della Series 9, invece, è disponibile a 1999 Euro, il 20% in meno dai 2499 Euro di listino.

Ovviamente non si tratta delle uniche offerte, e tramite il sito web di Unieuro è possibile scorrere il catalogo completo. Per tutti i dettagli, comunque, vi rimandiamo alla pagina dedicata agli Sconti di Settembre targati Unieuro.