Sconti della settimana Unieuro: 23% in meno su realme 7 e computer portatile Mediacom

Assieme all’offerta sul decoder DVB-T2 da Unieuro, la catena di distribuzione propone anche una nuova serie di promozioni esclusive per questa settimana, denominate sul sito “Da non perdere”. I dispositivi in sconto per i prossimi sette giorni sono lo smartphone realme 7, un computer portatile Mediacom e pure un e-scooter BMW.

Partiamo dal dispositivo meno economico, ovvero il telefono di fascia medio-bassa realme 7 venduto a 199,99 Euro al posto dei 259,90 Euro di listino. Si tratta di uno smartphone con display LCD FHD+ da 6,5 pollici, chipset MediaTek Helio G95, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB tramite microSD, batteria da 5000 mAh e, per quanto riguarda il comparto fotocamera, quad-camera posteriore (48 MP principale + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e singolo sensore anteriore da 16 megapixel su notch punch-hole.

Passiamo dunque al computer portatile Mediacom SmartBook Edge proposto a 229,90 Euro anziché 299,90 Euro, per uno sconto quindi del 23%. Questo laptop ha uno schermo IPS LCD Full HD da 13,3 pollici, dunque particolarmente compatto, mentre sotto la scocca presenta un processore Intel Celeron N3350 dual-core da 2,4 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione in formato Flash. Non manca la webcam da 2 megapixel, il supporto al Bluetooth e il sistema operativo installato è Windows 10 Home a 64 bit.

Per chi invece fosse particolarmente interessato alla mobilità segnaliamo uno sconto notevole sull’E-Scooter BMW, proposto a 399,90 Euro anziché 699,90 Euro. Questo monopattino elettrico pesa 10 kg e raggiunge una velocità massima di 20 km/h, per un’autonomia massima con un ciclo di piena carica pari a 12 km. L’impianto frenante posteriore è elettrico e non mancano il display incorporato sul manubrio e i fari; la capacità massima di carico è pari a 100 kg e la batteria ha una ricarica dalla durata di 2 ore e mezza.

