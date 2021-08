Sconti della settimana Unieuro: fino al 50% su auricolari, smartphone e monitor da gaming

Assieme alle varie promozioni “Back To School” di Unieuro, la medesima catena di negozi propone anche i nuovi sconti della settimana, tra i quali da oggi stesso figurano un monitor da gaming Lenovo Legion, lo smartphone OPPO A74, gli auricolari TWS LG Tone Free FN4 e lo smartwatch Amazfit GTS 2 mini.

Partiamo proprio dagli auricolari LG in quanto sono il dispositivo dal prezzo più basso del gruppo, ovvero 49,99 Euro anziché 99,99 Euro. Lo sconto del 50% viene applicato su queste cuffiette True Wireless dotate di batteria integrata da 110 mAh e custodia di ricarica da 390 mAh, per un’autonomia complessiva di 18 ore. Non manca pure la protezione IPX4.

Vediamo poi lo smartwatch Amazfit GTS 2 mini disponibile solo nella colorazione Rosa a 79,99 Euro al posto di 89,99 Euro: questo orologio touchscreen ha un display AMOLED da 1,55 pollici con risoluzione 354 x 306, batteria da 220 mAh con ricarica in 2 ore, cassa dalle dimensioni pari a 40 mm e funzionalità come il sensore Sp02, sensore cardiofrequenzimetro e supporto alla lettura e gestione delle notifiche ricevute su smartphone.

In ordine di prezzo segue dunque lo smartphone OPPO A74 5G brandizzato TIM, proposto a 219,90 Euro anziché 279,90 Euro. Il dispositivo è dotato di schermo AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh, unico sensore fotocamera anteriore da 16 megapixel e tre sensori posteriori (48 MP + 2 MP + 2 MP).

Dulcis in fundo, il monitor Lenovo Legion Y25-25 continua a restare in promozione anche dopo la scorsa settimana, allo stesso prezzo di 249,90 Euro anziché 399,90 Euro. Esso ha un pannello W-LED Full HD da 24,5 pollici con tempo di risposta di 1 ms, refresh rate variabile fino a 240 Hz e supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync.

Nel mentre ha luogo anche la Amazon Gaming Week, con tanti sconti sempre su monitor da gaming e laptop Lenovo.