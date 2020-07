Sconti Solari Trony: le offerte da non perdere sui TV OLED e QLED 4K

Sono partiti ieri gli Sconti Solari di Trony e, come sempre, iniziamo a spulciare nel volantino della catena di distribuzione per trovare le migliori offerte proposte agli utenti. Quest'oggi ci soffermiamo sui TV, in particolare quelli 4K OLED e QLED.

Partiamo col dire che le proposte non solo molte, ma dal fronte OLED e QLED ce ne sono un paio interessanti.

L'LG OLED55C9PLA da 55 pollici è disponibile a 1.365 Euro, il 24% in meno rispetto ai 1.799 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 400 Euro, con spese di spedizione da zero euro.

Tra i QLED citiamo invece il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici, a 975 Euro, il 19% in meno dai 1.199 Euro del listino del produttore.

Passando ai TV LED, invece, citiamo il Philips 58PUS8555/12 da 58 pollici a 765 Euro, ma in questo caso le spese di spedizione non sono gratuite e vengono stimate dal sistema a 39,99 Euro. Il Panasonic TX-50GX810E da 50 pollici viene proposto a 535 Euro, a cui bisogna aggiungere lo stesso importo del Philips per le spedizioni.

Chiudiamo questa carrellata con l'offerta sul Sony KD65XH8096BAEP da 65 pollici a 1.050 Euro, rispetto ai 1.299 Euro di listino, per un risparmio del 19%. Spese di spedizione gratuite e consegna al piano inclusa in questo caso.