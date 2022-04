Sconti a Sorpresa Euronics: fino al 50% di sconto su TV LG e Samsung Galaxy

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Euronics ha lanciato gli Sconti a Sorpresa in occasione di Pasqua, allo scopo di offrire ai propri utenti offerte per fare regali alle persone care. Tra i prodotti ne abbiamo selezionati alcuni molto interessanti, su cui si arriva addirittura a riduzioni del 50%.

Sul TV LG QNED 8K 65QNED966PA da 65 pollici viene proposta una riduzione del 50% ed è disponibile a 1499 Euro, in calo rispetto ai 2999 Euro di listino, ma non si tratta dell’unico modello in sconto. Segnaliamo anche la riduzione sul 55C1 da 55 pollici, che è disponibile a 1199 Euro, con un risparmio del 37% rispetto ai 1999 Euro precedenti.

Come dicevamo poco sopra, però, segnaliamo anche delle riduzioni molto interessanti su alcuni smartphone: tra tutti citiamo il Samsung Galaxy A52s 5G a 299 Euro, in calo del 36% rispetto ai 469 Euro di listino. Interessante anche il Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone a 399 Euro, il 30% in meno dai 569 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di spedizione e vendita, vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti, in cui sono presenti anche i dettagli sulle opzioni extra.