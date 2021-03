Sconti Spaziali Trony: i migliori sconti sui TV LED e QLED 4K DVB-T2

Come ampiamente preannunciato, Trony ha lanciato gli Sconti Spaziali che ci terranno compagnia fino al prossimo 12 Marzo, e vediamo quali sono le promozioni più interessanti sui TV.

Partiamo con l'offerta sul Sony KD43XH8596BAEP da 43 pollici, che può essere acquistato a 725 Euro, con un risparmio del 19% rispetto agli 899 euro di listino. In sconto anche l'LG 65NANO796NE da 65 pollici, che passa a 725 Euro, il 19% in meno rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore, mentre il 65NU74006LB da 65 pollici passa a 685 Euro: in questo caso la riduzione è del 21%.

Fronte Panasonic, invece, troviamo il TX-43HX700E da 43 pollici a 450 Euro, mentre della stessa linea è disponibile in sconto anche il 49HX940E da 49 pollici, a 699 Euro e quello da 55 pollici a 585 Euro.

Il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici, invece, può essere portato a casa a 435 Euro, il 21% in meno dei 549 Euro di listino, mentre l'UE82TU8070UXZT a 82 pollici viene proposto a 1.580 Euro.

Fronte QLED, invece, segnaliamo l'unica offerta del volantino: il Samsung QE50Q60TAUXZT da 50 pollici che viene proposto da Trony a 599 Euro, 150 EUro in meno dei 749 Euro di listino, con una riduzione del 20%.

La lista completa dei prodotti può essere consultata a questo indirizzo.