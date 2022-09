Sconti Spaziali Trony: TV LG OLED evo C2 a 400 euro in meno, fino 30 settembre

Nuovo volantino, nuove offerte: gli Sconti Spaziali lanciati da Trony questo fine settimana includono molti computer, smartphone e televisori a ottimi prezzi. Tra questi ultimi, vi proponiamo in questa pagina il TV LG OLED evo del 2022 a 400 euro in meno.

Stiamo parlando per l’esattezza del modello LG OLED55C26LD appartenente alla gamma OLED evo lanciata nel corso di quest’anno. Questo televisore ha un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con Dynamic Tone Mapping Pro, Brightness Booster, tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, codifica audio Dolby Atmos e tecnologie per il gaming come NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo di listino posto dalla catena di distribuzione è pari a 1.799 euro, ma ora è possibile acquistare questo TV LG OLED a 1.399 euro grazie a un taglio del 22%. Il pagamento può essere effettuato a rate con Klarna, pagando 466,33 euro senza interessi per tre mesi. Le spese di spedizione non sono incluse e sono stimate a 39,99 euro. Segnaliamo ancora una volta che questo volantino resterà attivo fino al 30 settembre prossimo, quindi è meglio cogliere l’occasione.

Tra le altre iniziative del momento abbiamo segnalato anche TV Samsung e Panasonic in sconto su Amazon.