Sconti Tosti Trony: smart TV 4K DVB-T2 Sony in offerta per pochi giorni

Il volantino “Sconto Tosto” lanciato da Trony il 16 aprile 2022 e attivo fino al 22 aprile prossimo porta con sé alcune promozioni interessanti su dispositivi d’elettronica e informatica. Tra i vari disponibili segnaleremo di seguito uno smart TV 4K Sony del 2021 in offerta, compatibile con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il televisore a cui ci stiamo riferendo è il modello Sony KD55X81JAEP e si presenta con uno schermo LCD Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con refresh rate nativo pari a 60Hz e con supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision per ottimizzare l’immagine, La resa dei colori è migliorata poi dalla tecnologia TRILUMINOS PRO, mentre il suono gode del supporto alla codifica Dolby Atmos e DTS Digital Surround. Il sistema operativo è Android TV e, come specificato in apertura, non manca il decoder DVB-T2 di ultima generazione.

Il prezzo a cui viene venduto normalmente è pari a 749 Euro ma per i prossimi giorni sarà accessibile da Trony a 599 Euro, ovverosia al 20% in meno. Il pagamento potrà essere effettuato a rate secondo piani Klarma, Agos Ducato e Findomestic, e sarà possibile anche prenotare il televisore per ritirarlo in negozio. Altrimenti, in caso di necessità di spedizione a domicilio sarà necessario pagare 39,99 Euro circa.

Tra gli altri sconti del periodo abbiamo anche ripreso oggi le nuove offerte Unieuro su iPhone 12 e smart TV Philips.