Sconti Unieuro dell'11 Aprile: offerte su smartwatch, TV Samsung e smartwatch

Non solo sconti del weekend di Mediaworld. Come da protocollo, anche Unieuro ha lanciato le offerte di giornata, che scadranno alle 23:59 di oggi sabato 11 Aprile. Il piatto forte della giornata sono i televisori, ma non mancano gli smartphone ed indossabili.

Partendo dai televisori, il Samsung UHD RU7170 4K da 50 pollici può essere acquistato a 359 Euro, per un risparmio del 40% rispetto ai 599 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il QLED Q70R da 55 pollici 4K, a 749 Euro, dai 1499 Euro precedenti, mentre l'LG 49SM9000PLA da 49 pollici può essere portato a casa a 599 Euro, dai 1199 Euro di listino. In offerta c'è anche l'RU7090 da 43 pollici a 329 Euro, il 34% in meno dai 499 Euro precedenti.

Tra gli smartphone citiamo l'Huawei 30 Lite da 256GB a 279 Euro, il 20% in meno dai 349,90 Euro precedenti, mentre il P Smart da 64 gigabyte può essere acquistato a 179 Euro, il 36% in meno dai 279,90 Euro del produttore. Torna in sconto anche l'ASUS ROG Phone II a 599 Euro, per un risparmio del 14% rispetto ai 699 Euro precedenti.

L'Amazfit GTS invece passa a 109,90 Euro, il 15% in meno dai 129,90 Euro precedenti.

