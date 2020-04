Sconti Unieuro del 17 Aprile: in offerta anche Xiaomi Mi Band 4, TV e smartphone

Dopo il lancio del nuovo volantino di Mediaworld, anche Unieuro ha aggiornato il proprio sito web inserendo le nuove offerte del giorno che come sempre saranno valide fino alle 23:59.

Tra tutte spicca Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto per il rilevamento dell'attività della società cinese che può essere acquistato a 29,90 Euro, rispetto ai 34,90 Euro di lancio.

Per quanto riguarda gli smartphone invece citiamo il Galaxy A20e con 32 gigabyte di memoria a 129,90 Euro, per un risparmio del 23%, ed il Galaxy A50 con storage da 128GB a 229,90 Euro, che si traduce in un risparmio del 23% rispetto ai 299 Euro.

Interessanti anche le offerte sugli indossabili: in questo caso il Samsung Galaxy Watch può essere portato a casa a 199 Euro, sia nella colorazione nera che rose gold, mentre l'Amazfit GTS scende a 109,90 Euro. Per gli sportivi, troviamo in offerta anche il Garmin vivoactive 4 a 249,90 Euro, il 16% in meno rispetto al prezzo di lancio.

A livello di televisori, invece, il Samsung RU7170 da 43 pollici 4K può essere portato a casa a 329 Euro. Fronte Sony, invece, il KD-75X809 da 75 pollici 4K HDR può essere acquistato a 999 Euro, il 44% in meno dai 1799 Euro precedenti.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.