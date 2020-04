Sconti Unieuro del 20 Aprile 2020: tra le offerte c'è anche iPhone 11 e Xiaomi Mi Band 4

Tornano le offerte quotidiane di Unieuro che scadranno alle 23:59. Per la giornata odierna, 20 Aprile 2020, la catena di distribuzione propone degli sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo anche la promozione su iPhone 11.

Lo smartphone top di gamma 2019 di Apple, nella variante con 64 gigabyte di memoria può essere acquistato a 729 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino. Sempre dal fronte smartphone però citiamo anche l'ASUS ZenFone 5 con 64 gigabyte di memoria a 199 Euro, dai 399 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy A51, invece, con 128 GB di storage passa al prezzo di 289,90 Euro, in calo del 23% dai 379,90 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli indossabili, lo Xiaomi Mi Band 4 può essere acquistato a 29,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 34,99 Euro. Il Samsung Galaxy Watch Active, invece, passa a 159,90 Euro, per un risparmio del 30%. Interessante anche l'offerta sull'Amazfit GTS, che viene scontato a 109,90 Euro, il 15% in meno rispetto ai 129,90 Euro del listino.

Fronte TV, invece, il Samsung RU7170 da 50 pollici 4K è disponibile al prezzo di 359 Euro, mentre il QLED Q60R da 55 pollici 4K è disponibile al prezzo di 599 Euro, la metà dai 1299 Euro precedenti.

Unieuro propone anche la spedizione gratuita, ma è comunque consigliabile leggere attentamente le indicazioni presenti nella scheda tecnica.