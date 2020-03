Sconti Unieuro del 30 Marzo: TV, smartphone, hard disk, smartwatch e smartband

Dopo aver riportato gli sconti del giorno di Mediaworld, è la volta di Unieuro, che come da protocollo ha aggiornato la pagina relativa alle offerte in scadenza alla mezzanotte. Quest'oggi troviamo un''ampia gamma di televisori, ma anche accessori d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori, il Samsung RU7400 4K da 43 pollici del 2019 può essere acquistato a 349 Euro, il 41% in meno da 599 Euro. Il Q60R da 55 pollici QLED invece passa a 599 Euro, per un risparmio pari al 53% dai 1299 Euro.

Per quanto riguarda invece gli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage scende a 259 Euro, il 13% in meno dai 299 Euro del listino del produttore. L'ASus ZenFone 5 con doppia sim è invece disponibile a 189 Euro, dai 399 Euro proposti in precedenza. L'LG Q60 invece può essere acquistato a 139 Euro. Confermata anche oggi la promozione sull'ASUS ROG Phone, che può essere portato a casa a 359 Euro, il 40% in meno dai 599 Euro precedenti.

Fronte smartwatch, il Galaxy Watch passa a 199 Euro, mentre il Galaxy Fit E invece scende a 27,90 Euro.



Interessante anche l'offerta sull'hard disk esterno da 2 terabyte Dynabook, a 69,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Unieuro propone anche la spedizione e consegna gratuita.