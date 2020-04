Sconti Unieuro del 9 Aprile: offerte su TV, smartphone, smartband e smartwatch

Dopo il lancio dei Sony Days di Mediaworld, si rinnovano anche le offerte di giornata di Unieuro. La catena di distribuzione infatti propone, fino alle 23:59 di oggi, un'ampia gamma di offerte su smartphone, smartband e televisori, a cui si aggiungono anche alcuni accessori.

Partendo come sempre dai TV, il Samsung Q60R da 55 pollici 4K con pannello QLED è disponibile a 599 Euro, in calo del 53% rispetto ai 1299 Euro di listino. Tra le offerte troviamo anche il Samsung UE49RU8000U da 49 pollici 4K Ultra HD a 449 Euro, il 50% in meno se confrontato agli 899 Euro precedenti, mentre l'LG 70UM7450PLA da 70 pollici passa a 689 Euro, il 54% in meno dai 1499 Euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, l'iPhone Xr da 128GB può essere acquistato a 739 Euro, il 6% in meno rispetto al prezzo di listino. Torna in offerta anche l'ASUS ROG Phone, a 359 Euro, mentre il Samsung Galaxy S20+ 5G passa a 990 Euro, per un risparmio del 12% rispetto ai 1129 Euro di listino.

Tra gli smartwatch, invece, citiamo l'Huawei Watch GT2 a 179,90 Euro, il 21% in meno rispetto ai 229,90 Euro, ed l Fitbit Versa Lite color argento a 109,90 Euro. Huawei Band 4, invece, passa a 27,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.