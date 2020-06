Sconti Unieuro: Lenovo IdePad con Ryzen 7 in offerta con Moto E6S in regalo

Dopo aver riportato l'offerta di Unieuro su Xiaomi Mi Band 4, torniamo nuovamente nel listino della catena di distribuzione per parlare di un'altra offerta proposta. Questa volta si tratta di un notebook targato Lenovo.

Si tratta del Lenovo Ideapad S340-15API, con schermo da 15,6 pollici Full HD e risoluzione di 1920x1080 pixel, che può essere acquistato a 699 Euro, il 24% in meno rispetto ai 929,98 Euro di listino, per un risparmio di 230,98 Euro, pari al 24%.

A livello tecnico siamo di fronte ad un computer con processore AMD Ryzen 7, accompagnato da 8 gigabyte di RAM DDR4, dotato di un SSD da 1 terabyte. Non è invece presente alcun tipo di scheda grafica dedicata, tanto meno il drive ottico per la lettura dei dischi.

La disponibilità è indicata come ampia nella scheda del prodotto, ma l'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che acquistando il Lenovo Ideapad S340 si riceverà in regalo il Motorola E6S. Basterà semplicemente aggiungere il laptop nel carrello ed il gioco è fatto: verrà spedito a casa anche lo smartphone, in automatica.

Sempre nella scheda è possibile anche aggiungere a 109,99 Euro l'assistenza aggiuntiva di 12 mesi, che si aggiunge a quella prevista dalla legge da 24 mesi. Unieuro propone anche la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratis.