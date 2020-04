Sconti Unieuro di oggi: in offerta TV, smartphone ed anche Xiaomi Mi Band 4

Dopo le offerte di ieri, anche quest'oggi si rinnovano le promozioni di giornata di Unieuro. La popolare catena di distribuzione ha aggiornato la sezione dedicata agli "Sconti del Giorno", in cui vengono proposte delle offerte molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Xiaomi Mi Band 4, la smartband del produttore cinese presentata lo scorso anno, viene proposta a 27,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, ma il piatto forte di giornata sono gli smartphone ed i televisori.

Sempre restando in ambito Xiaomi, il Redmi 8 nella configurazione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage passa a 139,90 Euro, che si traduce in un risparmio di 30 Euro rispetto ai 169,90 Euro di listino. L'ASUS ZenFone Max invece è disponibile a 99,99 Euro, pari ad uno sconto di 60 Euro. Il Samsung Galaxy A40 invece viene proposto a 179,90 Euro, il 30% in meno dai 259,90 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il Samsung RU7170 UHD 4K da 43 pollici viene scontato a 329 Euro, il 34% in meno dai 499 Euro precedenti. Il QLED Q60R da 49 pollici 4K Series 6 invece è disponibile a 519 Euro, mentre l'LG 55SM8200PLA da 55 pollici 4K passa a 569 Euro.

Tra i notebook, invece, citiamo il Lenovo IdeaPad S145-15API a 479,99 Euro.