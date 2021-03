Sconti Unieuro online: TV Philips da 70 pollici Ultra HD a 300 Euro in meno

Tra le offerte Solo Online di Unieuro troviamo anche una promozione molto interessante su un TV a marchio Philips, su cui è possibile risparmiare 300 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Il TV in questione è il Philips 8500 70PUS8535 da 70 pollici Ultra HD 4K, che viene proposto ad 899 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1.199 Euro di listino, con un risparmio del 25% netto. Unieuro consente anche di aggiungere l'assistenza extra per 36 mesi, che si attiva a decorrere dal termine di garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 159,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. La consegna a casa non è gratuita, mentre il ritiro in negozio è a costo zero. Viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento tramite la cassa veloce PayPal.

A livello tecnico, il televisore include un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed è dotato dei sintonizzatori per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, motivo per cui può rappresentare una buona scelta per coloro che intendono approfittare dello switch off per cambiare TV. Ovviamente, effettuando l'acquisto in negozio si può anche godere del bonus TV da 50 Euro presentando la documentazione richiesta prevista dalla normativa.