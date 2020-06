Sconti Unieuro: lo smartwatch Amazfit GTS tra le offerte di oggi

Torna in offerta l'Amazfit GTS, lo smartwatch della società controllata da Xiaomi, che oggi può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente da Unieuro, nell'ambito delle offerte del giorno.

Il dispositivo indossabile è infatti in sconto a 114,90 Euro, l'11% in meno rispetto ai 129,90 euro di listino, per un risparmio di 15 Euro, quindi abbastanza esiguo ma comunque degno di nota se raffrontato al prezzo imposto.

A livello tecnico, AmazFit GTS include uno schermo AMOLED da 1,65 pollici a colori, con risoluzione di 348x442 pixel e densità di 341ppi. E' compatibile anche con iOS 10 e versioni successive, oltre che con Android, e sfoggia una batteria ai polimeri di litio da 220 mAh, che comunque garantisce un'autonomia importante. Lo smartwatch non include alcun microfono, ed è caratterizzato da un cinturino in silicone nero. E' però impermeabile fino a 40 metri, il che lo rende utile anche durante le sessioni di allenamento ad esempio in piscina. Per quanto riguarda la localizzazione, invece, troviamo il GPS satellitare e Glonass, mentre il comparto connettività è caratterizzato da un sensore Bluetooth 5.0 BLE ed NFC.

Unieuro garantisce anche la consegna ed il ritiro in negozio gratuito e la possibilità di aggiungere lo smile service, ovvero la copertura da danni accidentali per 12 mesi, a 29,99 Euro.