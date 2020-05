Sconti Unieuro: TV 4K HDR da 65 pollici a meno di 500 Euro

Super sconto di Unieuro su un TV TCL da 65 pollici, che scende sotto la soglia di 500 Euro grazie ad una riduzione del 46%, che permette di risparmiare 420 Euro. Si tratta di una promozione molto interessante, che sicuramente sarà accolta con favore da molti utenti.

Il modello in questione è il 65DP600, che come abbiamo avuto modo di dire poco sopra può essere acquistato a 479 Euro, appunto 420 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino.

Il TV include un pannello UHD HDR con Smart TV 3.0, il sistema operativo proprietario del produttore che permette di scaricare, dall'App Store TV+, applicazioni, film, video e giochi, oltre che vedere Netflix e YouTube in alta qualità. Come dicevamo poco sopra, il display ha oltre 8 milioni di pixel, mentre con l'HDR è in grado di offrire una luminosità sorprendente, colori vividi e precisi e dettagli sbalorditivi. Presente anche il Micro Dimming che, analizzando l'immagine, le divide in cento zone per adattare la luminosità di conseguenza. Nella scheda tecnica viene anche indicato che il TV ha raggiunto un PPI di 1200: l'indice valuta la qualità dell'immagine tenendo conto di elementi chiave come contrasto, gamma colore, movimento e tipo di schermo e risoluzione. Infine, citiamo anche il supporto Dolby Audio per il miglioramento del sonoro.