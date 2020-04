Sconti del weekend di Mediaworld: offerte su smartphone e TV QLED Samsung

Come di consueto, Mediaworld torna alla carica con le offerte del weekend che saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, domenica 19 Aprile 2020. Per questo fine settimana la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di promozioni su TV e smartphone Samsung.

Il Samsung Galaxy A40 in varie colorazioni può essere portato a casa a 179,99 Euro rispetto ai 259,99 Euro, ma lo stesso prezzo di 179,99 Euro viene proposto anche sul Galaxy A30s, anch'esso disponibile in vari colori. Tra gli sconti troviamo anche il Samsung Galaxy S10 Lite, a 549 Euro, dai 679 Euro precedenti.

Dal fronte dei televisori, invece, il Samsung QE65Q82RATXZT QLED da 65 pollici viene proposto a 999 Euro, rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il QE43LS03RAUXZT da 43 pollici è scontato a 599 Euro, per un risparmio di 500 Euro. Il Samsung QE75Q90RATXZT da 75 pollici invece può essere acquistato a 2799 Euro, mentre l'UE82RU8000UXZT da 82 pollici passa a 1699 Euro.

Tra gli smartwatch, invece, il Galaxy Watch Active con cassa da 40mm viene proposto a 169,99 Euro, per un risparmio di 60 Euro.

Sono chiaramente disponibili anche altri prodotti d'elettronica ed informatica, e come sempre per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Mediaworld. La catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita su alcuni dispositivi in offerta.