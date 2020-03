Sconti weekend di Mediaworld: TV QLED, smartphone e soundbar

Come di consueto, Mediaworld ha rinnovato le promozioni del fine settimana proponendo un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Ecco quali sono i prodotti più interessanti tra quelli proposti in offerta fino alle 23:59 di domani, domenica 22 Marzo 2020.

Il TV Samsung QE55Q82RATXZT da 55 pollici QLED 4K è disponibile a 749 Euro, rispetto ai 1299 Euro di listino. Il Samsung UE55RU7400UXZT da 55 pollici invece passa a 429 Euro, per un calo del prezzo di di circa 150 Euro rispetto ai 579 Euro. L'LG 49SM8200PLA NanoCell invece passa a 499 Euro, 300 Euro in meno dai 799 Euro precedenti. Il Samsung QE43LS03RAUXZT da 43 pollici QLED invece passa a 599 Euro, mentre il Sony KD55XG8596 da 55 pollici cala a 699 Euro.

Fronte smartphone. il Samsung Galaxy A10 brandizzato TIM scende a 129,99 Euro, mentre il Galaxy A50 brandizzato Vodafone viene scontato a 239,99 Euro.

Tra gli sconti troviamo anche la soundbar Sony HTS350 a 179,99 Euro, 50 Euro in meno dai 229,99 Euro, mentre la Sony HTSF150 può essere acquistata a 99,99 Euro, per un risparmio pari a 40 Euro dai 139,99 Euro di listino. In offerta ci sono anche le cuffie Sony WHCH510 a 29,99 Euro, 20 Euro in meno dai 49,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.