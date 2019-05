Sconto del 73% su SSD Samsung e Galaxy S10e al prezzo più basso di sempre su Amazon

Sabato di sconti Samsung su Amazon, il tutto mentre continuano i SanDisk Days. Quest'oggi la società di Jeff Bezos propone a prezzi scontati due prodotti della società coreana: un SSD ed uno smartphone della linea Galaxy S10, che raggiungono entrambi il prezzo più basso di sempre.

Partendo proprio dal Galaxy S10e, lo smartphone nella versione con 128 gigabyte di memoria interna (comunque espandibili tramite microSD) nella versione italiana e colorazione green può essere acquistato a 499 Euro, il 36% rispetto ai 779 Euro di listino, per un risparmio netto di quasi 300 Euro. Come dicevamo in apertura, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di vendita di Jeff Bezos.

In offerta, come dicevamo poco sopra, anche l'SSD interno 860 EVO, che nella variante con 1 terabyte di memoria può essere portato a casa a soli 109,99 Euro, il 73% in meno rispetto ai 400,99 Euro di listino, per un risparmio di 291 Euro.

L'SSD garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 550 Mb/sec e di scrittura fino a 520 MB/secondi, con lettura casuale fino a 98000 IOPS e scrittura casuale fino a 90000 IPS. La memoria è dotata di interfaccia SATA 6 GB/s e retrocompatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1,5 Gb/s.