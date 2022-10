Primo sconto sulle AirPods Pro di seconda generazione: leggero calo di prezzo

A poche settimane dalla presentazione di AirPods Pro 2, avvenuta nel corso del keynote di settembre, le nuove cuffie con cancellazione del rumore del colosso di Cupertino fanno registrare il primo calo di prezzo.

A proporlo è Monclick su eBay. Il rivenditore ha il 96% di feedback positivi, a fronte di oltre 233mila recensioni ricevute sul marketplace.

Le AirPods Pro 2, nella fattispecie, possono essere acquistate al prezzo promozionato di 289 Euro, con un calo del 3% rispetto a quello di listino di 299 Euro di Apple. Si tratta quindi di uno sconto di 10 Euro netti, che non fa gridare certamente al miracolo, ma a ciò si aggiunge la spedizione gratis e la consegna prevista tra martedì 18 Ottobre e mercoledì 19 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Il pagamento può essere effettuato con PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Il venditore dà anche la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni, con spese di restituzione che sono a carico dell'acquirente.

Nella scheda prodotto leggiamo che la disponibilità è limitata, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.