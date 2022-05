Sconto extra Mediaworld: 600 Euro di sconto su un TV LG OLED

E' disponibile da qualche ora lo sconto extra sui TV di Mediaworld, e come avvenuto anche per altri volantini, continuiamo a spulciare quali sono le promozioni più interessanti sui prodotti che rientrano nelle offerte.

Dopo aver riportato l'offerta bomba di Unieuro su un TV LG da 55 pollici, in occasione del weekend No Iva, ci spostiamo su Mediaworld perchè l'offerta proposta su un TV LG OLED è davvero molto succosa.

Nella fattispecie, l'OLED 55A1 da 55 pollici può essere acquistato ad 899 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 20 rate da 44,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. L'arrivo a casa è previsto tra martedì 31 Maggio e lunedì 6 Giugno 2022, ma la consegna non è gratuita ed ha un costo di 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale è a costo zero e basta scegliere semplicemente il punto vendita più vicino per ritirarlo rapidamente.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV OLED 4K da 55 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel, con casse integrate con potenza in uscita di 20W, e tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere vari accessori extra.