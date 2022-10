Sconto folle da Euronics: TV Samsung Neo QLED 8K a 5.000 euro in meno

Al di fuori del Sotto Costo di Euronics attivo fino al 28 ottobre ha corso anche un’altra iniziativa promozionale chiamata “Tech in the City”. Al suo interno, tra le tante offerte su prodotti di elettronica e informatica, spicca uno smart TV Samsung Neo QLED 8K a 5.000 euro in meno, taglio di prezzo davvero imperdibile.

Il modello specifico è il Samsung QE75QN900A appartenente alla gamma Neo QLED, dotato di un display Ultra HD 8K da 75 pollici di diagonale con tecnologie proprietarie Quantum Matrix Technology Pro e Neo Quantum Processor 8K. Lato video è immancabile il supporto a HLG e HDR10+, mentre lato audio troviamo la codifica Dolby Digital Plus. Il sistema operativo resta sempre la piattaforma Tizen, mentre per il gaming c’è il supporto a ALLM e AMD FreeSync Premium Pro.

Se normalmente questo televisore viene venduto a 7.999 euro, la catena di distribuzione stellata lo porta a 2.999 euro con un taglio del 62% sul listino. Facciamo notare, dunque, che la stessa offerta sarebbe attiva online anche da Unieuro, se non fosse per l’indisponibilità del dispositivo.

Euronics richiede il pagamento delle spese di spedizione a parte, a meno che non risulti disponibile presso i punti vendita per il ritiro in loco. Inoltre, il pagamento può essere completato in unica soluzione o in 3 rate senza interessi con Klarna.

