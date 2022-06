Sconto IVA Trony online: 3 smartphone OPPO a meno di 250 Euro

Continuano le promozioni di Trony del volantino “Sconto IVA Online”: in questo appuntamento tratteremo, in particolare, 3 smartphone OPPO in sconto a meno di 250 Euro. Dopo i TV OLED LG e Panasonic a prezzi ottimi visti pochi giorni fa, dunque, avviamoci con questa breve rassegna di dispositivi mobili.

Il modello più economico resta l’OPPO A16s venduto a 155,60 Euro anziché 189,90 Euro, caratterizzato dalla dotazione di un pannello LCD HD+ da 6,5 pollici accompagnato frontalmente da una fotocamera da 8 MP e, sul retro, da tre sensori rispettivamente da 13 MP, 2 MP e 2 MP. Sotto la scocca si colloca il chipset MediaTek Helio G35 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile, mentre la batteria è da 5.000 mAh.

Segue lo smartphone OPPO A54s scontato da 219 Euro a 179,50 Euro, dotato di display LCD HD+ da 6,52 pollici, lo stesso chipset MediaTek Helio G35 e sempre 4 GB di RAM, ma con 128 GB di archiviazione interna. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore frontale da 8 MP e tre lenti sul retro da 50 MP grandangolare, 2 MP macro e 2 MP profondità.

Chiude il trio del produttore cinese lo smartphone OPPO A74 5G lanciato nell’aprile 2021, nel quale troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G assieme a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, batteria da 5.000 mAh e schermo LCD FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz. Infine, lato fotocamera figurano quattro lenti posteriori (48 MP + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e una anteriore da 16 megapixel. Il prezzo? 245,80 Euro anziché 299,90 Euro.

Sempre presso la stessa catena italiana potrete trovare anche Apple AirPods Pro e MacBook Air M1 in offerta.