Sconto IVA Trony online: TV OLED LG e Panasonic a prezzi ottimi

Anche questa seconda settimana di giugno 2022 vede molte offerte interessanti a nostra disposizione presso le principali catene di distribuzione italiane: nel caso di Trony, dopo avere visto MacBook e AirPods Pro in offerta, sempre dallo Sconto IVA Online riprendiamo 2 smart TV OLED in sconto a marchio LG e Panasonic.

Il modello meno costoso dei due è il televisore LG OLED55C15LA.API, venduto a 990,90 Euro al posto di 1.209 Euro. Questa versione si presenta con un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ lato video, AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync per il gaming assieme a ALLM e VRR, audio Dolby Atmos e sistema operativo WebOS 6.0. Insomma, tutto il necessario per contenuti multimediali d’ogni sorta.

Ad accompagnarlo è il televisore Panasonic TX-55JZ1000E proposto invece a 938,50 Euro anziché 1.145 Euro. Anche in questo caso il display in dotazione è un OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, sempre con supporto a HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ lato video e Dolby Atmos sul fronte audio, mentre il sistema operativo è myHomeScreen 6.0. Immancabile è, per entrambi i modelli citati, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Se invece cercate modelli meno costosi, da Euronics potrete trovare 4 smart TV Samsung a meno di metà prezzo.