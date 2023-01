Lo sconto MediaWorld che fa gola ai clienti Dyson lato aspirapolvere

Al giorno d'oggi le offerte disponibili sul Web sono miriadi e non si fermano praticamente mai. Esistono però alcuni sconti che si fanno notare più di altri, in quanto non sono esattamente da tutti i giorni. No, non facciamo riferimento al risparmio su TV LG da MediaWorld, bensì a un'iniziativa promozionale della catena relativa a Dyson.

Infatti, nella home page del portale MediaWorld è comparsa, come potete vedere nell'immagine presente in calce, un'indicazione relativa a un'offerta non di poco conto sull'aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim. In parole povere, la scopa elettrica senza filo risulta ora acquistabile a un prezzo di 499,99 euro.

Precedentemente il costo ammontava a 649,99 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 23,07%. Uno sconto di 150 euro è ciò che può effettivamente fare gola ad alcuni clienti del popolare brand, ben noto per questa tipologia di prodotti. Dalla mini-turbo spazzola anti-groviglio, che può raccogliere peli di animali e capelli, fino al motore Dyson Hyperdymium: queste alcune caratteristiche specifiche di Dyson V12 Detect Slim.

Al netto della potenzialmente interessante iniziativa promozionale messa in luce da MediaWorld, se non siete propriamente esperti in questo campo potrebbe interessarvi innanzitutto dare un'occhiata a cosa non aspirare mai con un aspirapolvere, in modo da evitare di risultare "sbadati".