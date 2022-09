Sconto pazzo da Euronics: smart TV Samsung QLED 8K a 3.500 euro in meno!

Euronics sembra volere andare all-in con le offerte del momento: oltre all’Android TV 4K a metà prezzo all’interno del volantino Sottocosto Online, la catena di distribuzione ha deciso di rilanciare uno smart TV Samsung Neo QLED 8K a 3.500 euro in meno. Attenzione, però, alla durata dell’offerta.

Sempre nel contesto dell’iniziativa online citata in apertura, infatti, potete trovare il televisore Samsung QE75QN800A appartenente alla gamma Neo QLED 8K del 2021 al 58% in meno, ovvero a 2.499 euro al posto di 5.999 euro. Si tratta di uno smart TV con display Mini Led da 75 pollici di diagonale compatibile con HLG e HDR10+ lato video, audio Dolby Digital Plus e tecnologie per il gaming come AMD FreeSync Premium Pro e ALLM. Non manca poi il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen.

Il prezzo lo conoscete già, ma occhio ai dettagli aggiuntivi della promozione: il pagamento può essere effettuato in 3 rate da 833 euro senza interessi con Klarna, ma richiede poi l’aggiunta di almeno 49 euro nel caso in cui preferiate la consegna a domicilio. La protezione acquisto SERENA costa un minimo di 120 euro, mentre configurazione e installazione a parete del televisore costano rispettivamente 11 euro e 39 euro.

L’offerta, facciamo notare, è valida esclusivamente online e fino al 26 settembre prossimo, salvo esaurimento scorte.

