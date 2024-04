Lo sconto del Weekend: Apple MacBook Air 2022 con chip M2 in caduta libera!

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2 è oggetto di uno sconto straordinario, che abbatte il prezzo di un quarto. Parliamo infatti del 26%, quindi lo pagherai 1.249,00 euro! Prestazioni incredibili. Grazie alla tastiera retroilluminata potrai lavorare anche in condizioni di scarsa luce o buie.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Leggerissimo, lo porti dove vuoi dato che pesa solo 1,24 kg. Lo puoi usare per lavorare, giocare e creare tutto quello che vuoi, quindi ideale anche per i lavori grafiic.

Un motore straordinario: con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

Batteria incredibile, che dura fino a 18 ore! Ciò sempre grazie alla chip Apple M2, che migliora le performance anche della batteria.

Lo schermo è incredibile, basato sul display Liquid Retina da 13,6" che vanta più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Ideale per lo streaming e per giocare.

La Videocamera FaceTime HD a 1080p è ideale per videochiamate perfette o dirette streaming. A ciò vanno aggiunti tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

Puoi collegarlo come vuoi: porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

