Sconto World Mediaworld: 50% di sconto su un TV Samsung QLED da 55 pollici

Continua il volantino "Sconto World" di Mediaworld, che fino al 27 Febbraio 2023 propone online tantissimi sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra le offerte ne segnaliamo una molto interessante su un TV Samsung QLED da 55 pollici, su cui viene proposta una riduzione del 50%.

Si tratta del QE55Q80BATXZT da 55 pollici che è disponibile a 699,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1399,99 Euro di listino. La consegna è garantita tra il 2 ed il 13 marzo 2023, a costo zero, mentre il ritiro in negozio non è disponibile in tutti i punti vendita e come sempre consigliamo di consultare lo store locator direttamente nella pagina del prodotto per verificare l'eventuale disponibilità.

Mediaworld permette anche di aggiungere la protezione per guasto per tre anni a 79,99 Euro e per 3 anni per guasto + 2 anni per danni a 119,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Ritiro gratuito invece per il ritiro RAEE.

Tra i servizi extra proposti da Mediaworld troviamo l'allacciamento del TV a 14,90 Euro, l'installazione della TV a muro ad 89,90 Euro e la configurazione della smart tv e la sua installazione a 199,90 Euro. Disponibili anche dei bundle con supporto a muro, soundbar ed altro, sempre nella stessa pagina.