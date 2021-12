Scontri selvaggi: chi vincerebbe in una lotta all'ultimo sangue tra un lupo e un dingo?

I canidi sono una famiglia di mammiferi predatori dalle caratteristiche riconoscibili: lunghi musi irti di zanne, una postura quadrupede e orecchie pronunciate. Due esponenti di questa famiglia sono il lupo e il dingo, ambedue carnivori. Ma, considerando un ipotetico scontro fra questi due predatori, chi vincerebbe in una lotta all’ultimo sangue?

Per prima cosa dobbiamo definire le specie coinvolte nello scontro, che fungeranno da “metro di paragone” per esemplificare le due tipologie di predatore. I contendenti dello scontro saranno il lupo grigio e il dingo alpino.

Il lupo grigio è conosciuto per essere lo “stereotipo” del lupo. Si tratta di un carnivoro all’apice della catena alimentare che, grazie al branco, riesce ad abbattere prede molto più grandi, come alci e bisonti. Riguardo i comportamenti sociali di queste magnifiche creature, è vero che i lupi scodinzolano?

I dingo, invece, hanno una dieta molto più variegata, essendo onnivori, e prediligono prede di piccole o medie dimensioni, che vanno dalle lucertole fino a canguri e cervi, ma, avendo attitudini saprofaghe, non disdegnano affatto le carcasse.

Entrambi sono animali dotati di grande velocità, raggiungendo massimi di 50-60 km/h. Le dimensioni giocano a favore del lupo grigio, in quanto oscilla tra i 30 e i 65 kg e gli 80 cm di altezza, mentre i dingo viaggiano su un intervallo tra i 15-20kg e 55 cm alla spalla.

Data la differenza di dimensioni tra i due, verrebbe da attribuire la vittoria al lupo grigio, ma il dingo ha alcune frecce interessanti al suo arco. Questo canide, infatti, è dotato di innata agilità, flessibilità e notevoli doti di arrampicata, oltre alla capacità di spiccare salti verticali di ben 2 metri. Per tenerli lontani dal bestiame, in Australia i dingo vengono uccisi col veleno.

Ovviamente il lupo grigio ha dalla sua le dimensioni, la notevole agilità e la potenza del morso, attestata su un valore di 136, nettamente maggiore di quella del dingo, valutata in 108.

Quindi, com’è possibile sancire un vincitore?

Per farlo dobbiamo considerare il terreno della lotta, che potrebbe essere l’”ago della bilancia” per determinare l’esito. Se lo scontro si svolgesse in spazi ristretti e tra ostacoli, come crepacci, recinzioni ed affini, il dingo avrebbe un notevole vantaggio, potendo sferrare attacchi improvvisi e sfuggendo grazie alle sue abilità da scalatore. Se il combattimento avvenisse in uno spazio aperto, data la maggiore massa, altezza, forza, il vantaggio sarebbe nettamente a beneficio del lupo.

In questo caso abbiamo considerato uno scontro uno contro uno. Qualora provassimo a proiettare la lotta tra più esemplari gli scenari aumenterebbero a dismisura.

Secondo Lyn Watson, direttrice del Dingo Discovery and Research Center, i dingo sono abituati a viaggiare da soli, in coppia o piccoli gruppi e tendono a fuggire, piuttosto che ingaggiare uno scontro potenzialmente fatale.

Ma, grazie alla sua pluridecennale esperienza di osservazione, afferma che le femmine di dingo possono essere molto letali. Se un lupo grigio, ad esempio, dovesse imbattersi in una coppia di dingo potrebbe avere la peggio, in quanto la coppia di canidi attuerebbe strategie di attacco molto peculiari.

Mentre il maschio attacca il nemico nei punti vitali, distraendolo, la femmina inizialmente resta in disparte, quasi “celandosi” all’attenzione del nemico, per poi sfrecciare improvvisamente ed attaccare i punti vulnerabili dell’aggressore.

Ciononostante in natura è molto raro vedere lupi e dingo attaccarsi a vicenda, in quanto tendono ad occupare porzioni differenti della catena alimentare e, qualora in conflitto, le due specie tenderebbero ad evitare lo scontro.