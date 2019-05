Scontrini fiscali, arriva la lotteria con premi da un milione. Come in Portogallo.

L'Italia come il Portogallo, arriva la lotteria degli scontrini. Premi fino ad un milione di euro. Danno diritto alle vincite anche le fatture di idraulici ed elettricisti. Obiettivo: combattere il nero. Tutti i dettagli.

Il nostro Paese sta per rivoluzionare il sistema degli scontrini fiscali. Non solo la dematerializzazione, come vi avevamo raccontato ieri: con gli esercenti che comunicheranno direttamente con l'Agenzia delle Entrate per via telematica, e la scomparsa della prova cartacea. La novità parte dal primo luglio per gli esercizi che fatturano sopra i 400.000€ annui, e poi dal primo gennaio del 2020 per tutti gli altri.

E sempre dal primo gennaio del 2020 arriva anche la riffa di Stato, con gli scontrini a fare da biglietto della lotteria. Bisognerà dare la tessera sanitaria al momento dell'acquisto, e ogni dieci centesimi sopra l'euro di spesa si ottiene una possibilità di vincita.

Esclusi dal gioco i minorenni e chi non ha residenza fiscale in Italia (e, conseguentemente, non ha il codice fiscale). Fuori dalla lista dei prodotti che danno diritto al bigliettino pure quelli che già oggi beneficiano di detrazioni Irpef, come medicinali, farmaci e via dicendo.

Danno invece diritto a partecipare all'estrazione le fatture richieste ad idraulici, elettricisti ed imbianchini. Non finisce qua: se si paga con carta o bancomat si ha il 20% di chance in più.

La misura, scrive il Sole 24 Ore, è prevista dal decreto fiscale di fine anno, e presto il Governo dovrà elaborare e approvare un decreto attuativo con le specifiche tecniche.