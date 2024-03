Scontro Apple-Epic, l'UE indaga sulla chiusura dell'account dello sviluppatore di Fortnite

È notizia di qualche ora fa che Apple ha chiuso l’account sviluppatore ad Epic Games, allontanando di fatto ancora una volta il ritorno di Fortnite su iOS. A quanto pare la questione è finita anche alle orecchie dell’Unione Europea, che ha confermato che sta esaminando la decisione del colosso di Cupertino.

Parlando con TechCrunch, un portavoce della Commissione Europea ha confermato che le autorità del Vecchio Continente hanno “richiesto ulteriori spiegazioni ad Apple ai senso del DMA” che entra in vigore proprio nella giornata odierna.

Il portavoce ha anche spiegato che l’UE sta valutando se le azioni di Apple sollevino dubbi di conformità rispetto ad altri due regolamenti già in vigore: il Digital Services Act (DSA) ed la Platform-to-Business Regulation (P2B).

L’App Store, in quanto gatekeeper dell’UE, deve sottostare al nuovo regolamento entrato in vigore alla mezzanotte di Bruxelles di oggi. Il mancato rispetto del DMA comporta il rischio per le aziende di sanzioni gravi, fino al 10% del fatturato annuo globale, che arrivano al 20% per i recidivi. Le sanzioni relative al mancato rispetto della DSA invece possono arrivare fino al 6% del fatturato annuo globale delle aziende.

Occorre affermare che al momento non è stata aperta alcuna indagine formale da parte dell’UE nei confronti di Apple, ma è stata inviata solo una richiesta di spiegazioni.