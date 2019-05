Uno scontro tra due stelle di neutroni ha creato una parte di oro nel sistema solare

In un nuovo studio pubblicato l'1 di Maggio sulla rivista Nature, due astronomi pensano di aver individuato l'antica collisione stellare che ha donato al nostro sistema solare una parte di oro e di platino.

Il duo ha analizzato i resti di isotopi radioattivi in un meteorite molto vecchio, e hanno poi confrontato questi numeri con i rapporti isotopici prodotti da una simulazione al computer di fusioni di stelle di neutroni.

I ricercatori hanno scoperto che una singola collisione di stelle di neutroni, avvenuta circa 100 milioni di anni prima che il nostro sistema solare si formasse, ad una distanza di 1000 anni luce, potrebbe fornire al sistema solare molti elementi più pesanti del ferro.

Questa singola collisione avrebbe quindi donato all'interno sistema solare circa lo 0,3% di tutti i suoi elementi pesanti. L'oro che indossiamo, ha affermato Imre Bartos, un astrofisico dell'Università della Florida, potrebbe essere stato creato da quella collisione. "Circa 10 milligrammi dell'oro che indossiamo probabilmente si è formato 4,6 miliardi di anni fa", ha poi affermato.



Il plutonio, l'oro, il platino e altri elementi più pesanti del ferro vengono creati in un evento chiamato processo-r. Questo processo si verifica come risultato degli eventi più estremi dell'universo, come le supernove o le collisioni di stelle di neutroni

Il tasso di supernova è troppo alto per giustificare i livelli di elementi pesanti osservati nelle meteore, concludono i due scienziati. Una singola fusione di stelle di neutroni nelle vicinanze, tuttavia, si adatta perfettamente alla storia.