Lo scontro tra Facebook ed Apple finisce in tribunale: il social prepara la causa

La rottura tra Facebook ed Apple riguardante le nuove policy dell'App Store rischia di finire in tribunale. Secondo The Information, infatti, il social network si starebbe preparando ad avviare una causa contro il colosso di Cupertino per presunto comportamento anticoncorrenziale.

Tutti ricorderanno che lo scorso dicembre Facebook ha acquistato alcune pagine sui principali giornali americani per mostrare tutto il proprio disappunto nei confronti della nuova politica dell'App Store che, a partire da iOS 14, chiede agli sviluppatori maggiore trasparenza sui dati ottenuti dalle applicazioni.

Secondo Facebook, Apple avrebbe abusato del proprio potere nel settore degli smartphone applicando delle regole all'App Store che lo stesso colosso di Cupertino non deve seguire. Il social network di Mark Zuckerberg infatti sostiene che le richieste mosse agli sviluppatori siano ingiuste dal momento che le informazioni sul trattamento dei dati non compaiono per le applicazioni di Apple, che quindi ne trarrebbe vantaggio.

Facebook starebbe anche considerando di invitare anche altre società a partecipare alla sua causa contro Apple, ed una sponda potrebbe trovarla in Epic Games dopo il duro scontro su Fortnite.

Le prime stoccate contro Apple erano arrivate già la scorsa notte quando durante la call tenuta a margine dell'annuncio dei risultati finanziari, il CEO Mark Zuckerberg ha affermato che l'attività di Apple è sempre più focalizzata "sull'acquisizione di app e servizi contro di noi ed altri sviluppatori".