Scontro dell'iceberg più grande del mondo con l'isola piena di pinguini sembra inevitabile

A68a è un iceberg gigantesco che si è staccato da una piattaforma di ghiaccio antartica nel 2017. Da allora si è spostato verso nord e ora si trova vicino all'isola della Georgia del Sud. Questa isola, purtroppo, non è disabitata, ma è abitata da pinguini reali, foche, elefanti marini e moltissime altre creature.

L'iceberg è lungo 151 chilometri e largo 48 chilometri. Per farvi capire, vi basti sapere che l'isola della Georgia del Sud, nel frattempo, è lunga 169 km e larga 38 km. Uno scontro tra le due isole gigantesche distruggerebbe la vita marina presente e, ovviamente, devasterebbe un ecosistema sottomarino che ospita tantissime specie.

Tuttavia, così come sottolinea Geraint Tarling, un ecologo del British Antarctic Survey, l'iceberg potrebbe non schiantarsi, ma rimanere bloccato lì per 10 anni. Un risultato comunque disastroso, poiché impedirebbe l'accesso all'oceano a genitori di pinguini e foche, che fanno continuamente viaggi in acqua per fare rifornimento di pesce e krill per nutrire i loro piccoli.

"Il Natale è normalmente il picco dell'attività di allevamento". L'improvvisa aggiunta di quasi 50 chilometri di iceberg tra l'isola e l'oceano pieno di pesci e krill potrebbe decimare questa nuova generazione di animali. Insomma, non sappiamo ancora il destino dell'isola, ma sicuramente non è dei più rosei. Staremo a vedere.