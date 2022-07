Ma in uno scontro tra una tigre e un leone chi vincerebbe? Sicuramente ti stai sbagliando

TikTok è indubbiamente un “palcoscenico digitale” alla portata di tutti: chiunque ha la possibilità di farsi conoscere, pubblicando contenuti, e tutti possono prendere posto in questo teatro, commentando. Spesso e volentieri, da questo social emergono curiosi quesiti, come per esempio “È più forte la tigre o il leone?”: proviamo a rispondere.

Per mettere a confronto i due imponenti carnivori, elencheremo quelli che sono i vantaggi dell’uno e dell’altro. La tigre è il più grande esemplare della famiglia dei felini. Inutile dirlo, sono contraddistinti da forza, astuzia e agilità. D’altra parte, invece, abbiamo il re della giungla: il leone, simbolo di orgoglio e potenza. Anche in natura ci sono delle leggi, sebbene non scritte su una stele, quindi bisogna specificare che raramente una tigre entri nell’habitat di un leone, o viceversa, quindi tutte le informazioni riportate sono, ahinoi, frutto di osservazioni di esemplari in gabbie o arene.

I vantaggi del leone, rispetto a una tigre.

Il leone si presenta, in media, più alto del re dei felini. Ciò non rappresenta un vantaggio unilaterale. Infatti, le grosse dimensioni possono aiutare attacchi da dietro, dominando l’avversario, ma avrebbero qualche problema ad attaccare la parte più vulnerabile di questi grossi animali: il collo.

D’altro canto, il leone è dotato di una “protezione naturale” proprio per il collo, ovvero la criniera. Tuttavia, la tigre è solita duellare con altri felini evitando di colpire il collo, quindi è difficile che in uno scontro con un leone si accanisca sul collo protetto.

Il re della giungla è dotato anche di grande orgoglio. Vi starete chiedendo, giustamente, come può essere un vantaggio: il leone che ingaggia un duello con una tigre lo farà sempre frontalmente, obbligando l’avversario ad indietreggiare a causa dell’imponenza del primo. Differentemente, se una tigre attacca per prima, sembra avere la tendenza ad agire di astuzia e colpire da dietro.

Parlando di altre qualità “intrinseche” il leone è munito di forte determinazione. Ci spieghiamo meglio: quando una tigre fallisce l’agguato, quest’ultima si ritira e ricalcola la strategia, Simba invece non demorde ad un primo fiasco e non esita a ripartire per mutilare il suo avversario.

I vantaggi della tigre, rispetto a un leone.

Vi sbalordirà constatare questa cosa: le tigri sono più grandi dei leoni. Sì, non ci stiamo contraddicendo: sempre più spesso si trovano in natura tigri da circa 230 kg, mentre è difficile trovare leoni di quella portata. In termini di dimensioni, un leone africano non avrebbe la ben che minima speranza contro una tigre siberiana. Ciò non vuol dire che il “carnivoro crinierato” non riesca a soggiogare piccoli esemplari del suo antagonista, come le tigri di Sumatra e Giava.

Qual è il primo vantaggio che elencheremmo se dovessimo paragonare una tigre con un leone? Sì, il colore arancione del manto... Stiamo scherzando, ovviamente l’agilità. Spesso questa grande qualità, dovuta ad uno stile di vita molto più attivo del leone, ha rappresentato l’asso della manica del grande felino.

Una tigre ha zampe posteriori molto più forti di un leone. Può stare in piedi per qualche istante sulle zampe posteriori, permettendogli di usare le zampe anteriori per sferrare forti colpi. Un colpo a “due mani” della tigre risulta molto più efficace di una zampata del leone, obbligato a rimanere in equilibrio con le restanti zampe.

Infine, sebbene il leone abbia una forza mascellare più potente della tigre, il grande felino è dotato sia di lunghi e affilati canini sia di artigli molto più robusti e taglienti. Proprio perché lavora molto di zampe anteriori, la tigre ha arti anteriori molto più massici e dinamici.

Chi vincerebbe lo scontro?

Finalmente possiamo arrivare al nocciolo di questo discorso: il vincitore di uno scontro tra tigre e leone è…

Non lo possiamo dire.

Se avete letto attentamente questo articolo allora non sarete delusi da questa affermazione. Ci sono diverse tipologie di tigri e leoni, che vivono in altrettanti diversi habitat e cacciano differenti prede. Sarebbe, in realtà, impossibile fare confronti senza eccezioni nel mondo animale.

Per coloro che invece sono rimasti delusi dalla conclusione e sono alla ricerca di un’equazione matematica che risolva questa diatriba, potremmo dire che, con molte virgolette, la tigre “batte” il leone. Ciò però è reale se escludessimo tutte le variabili del caso e prendessimo in esame solo le caratteristiche dell’animale.