Sconvolgente animazione mostra come sarebbe la Terra se le emissioni fossero visibili

La NASA ha recentemente rilasciato un'animazione che visualizza il flusso e riflusso delle emissioni di anidride carbonica in tutto il mondo. Da tempo sappiamo che la nostra atmosfera è piena di gas serra e degli effetti che questi hanno sul nostro clima, ma non è facile concepire il peso di qualcosa che non possiamo vedere.

Ecco cosa rende la nuova visualizzazione della NASA, che mostra l'aggiunta di CO2 all'atmosfera nel corso del 2021 per fonte, ancora più sconvolgente. L'agenzia spaziale afferma che il modello è tecnicamente progettato come un modo per comprendere meglio le posizioni e le interazioni tra le fonti di carbonio e i pozzi, dove viene assorbita l'eccessiva CO2.

Tuttavia ci mostra anche quanto gas viene emesso, soprattutto nell'emisfero settentrionale. "L'anidride carbonica (CO2) è il gas serra più diffuso che guida il cambiamento climatico globale", si legge nel blog della NASA. "Il suo aumento nell'atmosfera sarebbe ancora più rapido senza i pozzi di carbonio terrestri e oceanici, che assorbono collettivamente circa la metà delle emissioni umane ogni anno."

Guardando i video, è abbastanza facile capire chi sono i maggiori colpevoli delle emissioni. Attraverso i continenti, la nuvola fumosa inizia generalmente nell'emisfero settentrionale della Terra, con paesi altamente industrializzati come il Canada e gli Stati Uniti, la Cina, l'Arabia Saudita, così come l'Europa, che emettono enormi quantità di carbonio dall'aspetto nocivo.

Potrete osserva lo sconvolgente spettacolo cliccando qui.