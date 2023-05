Lo sconvolgente motivo per cui Abraham Lincoln si fece crescere la barba

Avete presente la scena in cui Bra chiede al padre, Vegeta, di togliersi i baffi (e menomale), in Dragon Ball GT? Ebbene, sappiate che è successo qualcosa di simile con Abraham Lincoln. Correva il 1864 e Grace Bedell, una ragazzina di 11 anni, avrebbe gradito che il suo presidente portasse la barba.

Messa così può sembrare una nefandezza, ma accadde proprio questo: la bambina era così convinta della sua idea da mandare a Lincoln una lettera; egli divenne il primo presidente degli Stati Uniti a portare la barba. Grace era originaria dello stato di New York ed era figlia di un commerciante di stoffe. Così recita la lettera che convinse Lincoln a cambiare look:

“Caro signore, ho l'onore di scrivere a voi, e vi chiedo di non ridere di me, per piacere. Ho solo undici anni, ma leggo i giornali e so che si sta discutendo molto su di voi. Tutti dicono che è molto carino, ma io ho pensato che se aveste una barba sareste molto più bello. Perciò vi prego di fargli crescere una barba, in modo che le persone possano vedervi meglio”.

Abraham Lincoln non solo apprezzò le parole della dolce bambina, ma la ringraziò spedendole una lettera in risposta. Così, dal 1864, il presidente statunitense iniziò a farsi crescere la barba e, in pochissime settimane, divenne una persona dall’aspetto totalmente differente; inoltre, anche il resto degli Stati Uniti apprezzò la scelta stilistica, impazzando la moda del volto barbuto.