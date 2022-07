Scoop su Elon Musk: il CEO di Tesla avrebbe avuto due figli segreti con una dipendente

A pochi giorni dalla visita di Elon Musk a Papa Francesco, il Business Insider ha pubblicato uno scoop sorprendente di Elon Musk. A quanto pare, il CEO di Tesla e SpaceX nel 2021 avrebbe avuto due figli in gran segreto nati dalla relazione con una sua dipendente.

I due gemelli sarebbero nati lo scorso novembre e la mamma sarebbe Shivon Zilis, un’impiegata altamente qualificata che ha collaborato con il sudafricano per varie iniziative, tra cui OpenAI, Tesla ed attualmente starebbe al lavoro su Neuralink.

Non è chiaro se la relazione tra i due stia ancora andando avanti, ma occorre anche sottolineare che proprio a marzo 2022 Elon Musk è diventato papà per la settima volta, dalla relazione con l’attrice e cantante Grimes. A questo punto occorre aggiornare il conteggio dei figli noti del miliardario a nove, rispetto ai sette precedenti.

Per altro Musk è stato al centro di alcune accuse di molestie sessuali, non provate e confermate in via ufficiale, che hanno portato i dipendenti SpaceX a pubblicare una lettera contro Elon Musk per evidenziare il loro imbarazzo nei confronti dei comportamenti del loro amministratore delegato. Secondo quanto riferito, i dipendenti in questione sarebbero stati licenziati per “attivismo eccessivo”, una decisione he aveva scatenato non poche polemiche.