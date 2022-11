Scopa elettrica senza fili Xiaomi in offerta su Amazon per il Black Friday

Mentre continua l'offerta sulla Mi Smart Air Fryer, su Amazon segnaliamo uno sconto di 100 Euro sulla scopa elettrica senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G10.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica Senza Fili, Ciclonica, Aspirazione 150 AW, Display HD con Informazioni In Tempo Reale, Aspira e Lava, Lunga durata della Batteria, Bianco, Versione Italiana: 199 Euro (299,99 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 39,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, ed evidenzia che la promozione terminerà tra cinque giorni o fino all'esaurimento delle scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

La consegna Prime, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 2 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Ricordiamo che Amazon permette anche di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine fino al 31 Dicembre 2022.

