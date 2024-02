Scopa elettrica senza filo Dyson in offerta da Mediaworld a meno di 300 Euro

Con la nuova Tech Mania di Mediaworld, che scadrà il prossimo 1 Marzo 2024, troviamo uno sconto molto interessante su una scopa elettrica senza filo a marchio Dyson, su cui la catena di distribuzione propone una riduzione di 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il modello interessato è il Dyson V8, che viene proposto a 299 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 399 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in un lasso di tempo tra 12 e 48 mesi a partire da 14,10 Euro al mese con taeg 12,88%.

Mediaworld garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, tra il 28 Febbraio 2024 ed il 1 Marzo 2024 mentre il ritiro gratuito in negozio varia a seconda del punto vendita scelto.

Il modello in questione è dotato del nuovo potente motore digitale Dyson V8 che è in grado di raggiungere 110mila giri al minuto per sposare fino a 15 litri d’aria. Il produttore dichiara un’autonomia di 40 minuti (che diventano 25 con la spazzola motorizzata installata), a fronte di un tempo di ricarica di 5 ore.

Possibile aggiungere anche la protezione per tre anni per guasti a 49,99 Euro e per un anno per guasto a 29,99 Euro. Il ritiro dell’usato RAEE invece è gratuito.