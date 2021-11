Scopa elettrica e prodotti Dyson in offerta per il Black Friday Mediaworld

Il nuovo volantino del Black Friday di Mediaworld propone un'ampia gamma di nuove promozioni ma è indubbio che tra quelle che sono immediatamente saltate ai nostri occhi figurino le offerte sui prodotti Dyson.

Il marchio inglese non è noto per le sue offerte (sebbene sia già attiva una pagina sul sito Dyson in vista del Black Friday) e per questo motivo quando le catene di distribuzione offrono promozioni è bene segnalarle.

La scopa elettrica senza fili Dyson Outsize Absolute è disponibile a 549 Euro, in calo di 250 Euro rispetto ai 799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 27,45 Euro al mese con tan e taeg 0&. La consegna a casa non è gratuita ma è previsto un pagamento di 4.99 Euro.

In offerta troviamo anche la piastra multi styler Dyson Corrale, a 399 Euro rispetto ai 449 Euro di listino: anche qui viene proposta la possibilità di rateizzare il pagamento in venti mensilità da 19,95 Euro, mentre le spese di consegna ammontano a 2,99 Euro.

Il purificatore d'aria Dyson Purifier Cool invece viene proposto a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, con pagamento a rate da 19,95 Euro al mese e spese di spedizione di 4,99 Euro.