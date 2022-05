È stata scoperta un'abilità matematica inaspettata che hanno le api

Le api sono creature straordinarie. Non soltanto perché dal loro lavoro di impollinazione dipende praticamente la fornitura di cibo globale, ma anche perché sono delle inaspettate, piccole genie del mondo della matematica. Adesso, un nuovo studio sulla rivista Frontiers in Ecology and Evolution ci mostra un'abilità inaspettata.

Le api possono imparare la differenza tra pari e dispari proprio come noi esseri umani. La categorizzazione tra pari e dispari è considerato un concetto numerico astratto e di alto livello. Ad esempio, tendiamo a rispondere più velocemente ai numeri pari con le azioni eseguite dalla nostra mano destra e ai numeri dispari con le azioni eseguite dalla nostra mano sinistra.

Così, poiché le api si sono già dimostrate capaci nella matematica, i ricercatori hanno separato degli individui in due gruppi. Il primo gruppo è stato addestrato ad associare i numeri pari con l'acqua zuccherata e i numeri dispari con un liquido con un composto chiamato chinino dal sapore amaro. L'altro gruppo è stato addestrato ad associare i numeri dispari con l'acqua zuccherata e i numeri pari con il chinino.

Le api addestrate ad associare i numeri dispari con l'acqua zuccherata impararono più velocemente contrariamente agli esseri umani, che classificano i numeri pari più rapidamente. Nonostante ciò, lo studio ha scoperto che le api sono capaci di comprendere i concetti di pari e dispari. Non sappiamo come abbiano fatto, e le spiegazioni possono includere processi semplici o complessi.

Ciò porta a nuove domande che affliggeranno gli scienziati: la scoperta della matematica è una conseguenza dell'intelligenza? O la matematica è in qualche modo collegata al cervello umano? Nel frattempo, sappiamo che anche i cani possono elaborare i numeri e utilizzano la nostra stessa parte della materia grigia.