Scoperta acqua sulla superficie degli asteroidi: perché è così importante?

Per la prima volta, la presenza di molecole d'acqua è stata rilevata sulla superficie di asteroidi, grazie a un'indagine condotta su quattro rocce stellari. Questa ricerca è stata effettuata sfruttando i dati del telescopio SOFIA e dimostra nel nostro Sistema Solare non c'è solo un gigantesco muro di fuoco ma anche acqua.

Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione della formazione planetaria ma apre anche nuove prospettive sulla distribuzione dell'acqua nel sistema solare. Gli asteroidi, essendo residui del processo di formazione dei pianeti, variano nella composizione a seconda del loro punto di origine nella nebulosa solare. Questo rende la presenza di acqua su di essi particolarmente significativa, poiché potrebbe fornire indizi su come l'acqua sia stata consegnata alla Terra.

In precedenza, l'acqua era stata rilevata in campioni di asteroidi riportati sulla Terra, ma mai direttamente sulla loro superficie nello spazio. Tale rilevamento si basa sul successo di ricerche analoghe effettuate sulla superficie lunare, dove SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) aveva identificato tracce di acqua. La quantità di acqua individuata su Iris e Massalia è paragonabile a quella trovata sulla Luna, suggerendo che l'acqua possa essere legata ai minerali sulla superficie degli asteroidi o assorbita nel silicato.

Questa nuova comprensione sull'acqua negli asteroidi non solo fornisce spunti sulla possibile origine dell'acqua sulla Terra ma apre anche la strada a future ricerche sulla distribuzione dell'acqua nello spazio, essenziale per la ricerca di vita oltre il nostro pianeta.