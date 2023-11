Alla scoperta dell'Alce del Diavolo, alci che hanno delle corna molto strane

Esiste un fenomeno tanto raro quanto affascinante: le cosiddette "Corna del Diavolo". Questa strana condizione si riferisce a una realtà molto interessante e poco conosciuta. Il termine si riferisce a corna spesso brutte che crescono su alcuni cervi e alci, e che, a differenza di quelle normali, non cadono.

Queste creature, membri della famiglia dei cervidi, perdono le corna ogni anno. Quest'ultime crescono con una rapidità sorprendente, tra i tessuti più veloci in termini di crescita nel regno animale. Ad esempio, quelle dei cervi dalla coda bianca possono aumentare a una velocità di quasi un centimetro al giorno, mentre gli alci possono crescere le loro di circa 2,5 centimetri al giorno.

Quando un maschio di alce raggiunge circa un anno di età, inizia ad avere il suo "primo paio", che diventa più impressionante e elaborato ad ogni ciclo di caduta e crescita. All'inizio, crescono in una pelle vellutata che aiuta a nutrirle, un processo innescato dall'aumento della luce diurna che porta l'animale a produrre più testosterone. Poi, intorno a settembre, il maschio sperimenta un ulteriore aumento di questo ormone, portando all'abbandono del velluto e alla rivelazione delle sue spettacolari escrescenze ossee.

Tuttavia, in rare situazioni, questo processo va storto e l'animale sviluppa "antenne" strane e deformi che non cadono alla fine della stagione degli amori. Questo effetto è causato da una mancanza di testosterone nell'animale, dovuta a castrazione o qualche disfunzione ormonale. Quando ciò si verifica, l'alce perde le sue corna esistenti e poi ne guadagna di nuove e deformi che non cadono, poiché il testosterone è necessario per avviare questo processo (e non solo).

Questo fenomeno ha diversi nomi a seconda della regione: in Nord America e Canada è noto come "Corna del Diavolo", mentre in alcuni casi, specialmente quando riguarda i cervi, formano masse tumorali. Questo bizzarro fenomeno non è una scoperta recente. Aristotele lo descrisse nella sua "Storia degli Animali", scritta nel IV secolo a.C.

A proposito, sapete invece che quello dei rinoceronti sta cambiando?