Prima grande scoperta dell'anno in Egitto: trovate altre mummie e sarcofagi a Saqqara

Zahi Hawass, ministro delle antichità egizie, è tornato alla ribalta con un'altra emozionante notizia riguardante la necropoli di Saqqara, di cui tanto abbiamo parlato l'anno precedente. Con immensa gioia è stata annunciata la scoperta di ulteriori tombe nel sito, al cui interno sono state trovate mummie e reperti di estrema importanza storica.

E' incredibile come questo luogo celi ancora, a distanza di tanto tempo, tesori dal valore immensurabile sia per gli appassionati di egittologia sia per gli studiosi. Il ritrovamento del tempio dedicato alla regina Nearit, moglie del faraone Teti, è, probabilmente, il più importante e difficilmente altre scoperte potranno eguagliarlo quest'anno.

Teti, o anche conosciuto come Othoes, è stato il primo sovrano appartenente alla VI dinastia egizia. E' probabile che abbia governato in un periodo di tempo incluso tra il 2323 e il 2150 a.C. Non è chiaro, però, quale sia stato il fattore che portò l'Egitto ad un cambio di dinastia. E' evidente che qualcosa sia avvenuto e n'è testimonianza la prima moglie principale del nuovo faraone, Iput I, che fu figlia dell'ultimo re della V dinastia, Unas.

Le compagne di Othoes, tuttavia, sono state numerose e fra queste vi rientrò anche Nearit. Durante il regno di questo nuovo sovrano, molti alti ufficiali cominciarono a costruire imponenti monumenti funerari. Il più famoso, per esempio, è la mastaba eretta per volere del visir Mereuka proprio a Saqqara e che è, ad oggi, la più grande tomba conosciuta appartenuta ad un nobile e risalente a quel periodo.

Ci viene detto dallo storico e sacerdote greco antico Manetone che Teti venne ucciso in una congiura ordita dai suoi stessi ufficiali e che il suo corpo venne sepolto, come quello del suo visir, in un'altra grande mastaba sempre situata nel ricchissimo sito archeologico di cui tanto stiamo parlando ultimamente.

Oltre al tempio dedicato alla sovrana Nearit, sono state trovate anche altre 50 tombe in legno, le cui mummie all'interno risalgono, probabilmente, al Nuovo Regno - un periodo della storia dell'Egitto che va tra il 1550 al 1069 a.C.

Ancora più incredibile, però, è stato il riportare alla luce un papiro di 4 metri che include testi originari del "Libro dei morti", un antico scritto funerario egizio (sempre usato durante il Nuovo Regno), che contiene una serie di formule magico-religiose utili al defunto per raggiungere l'aldilà e l'immortalità. Forse sarà proprio questo papiro a portare qualche nuova informazione su quello che già conosciamo riguardo la straordinaria testimonianza letteraria che ci è giunta fino ad oggi.

Hawass ha confermato che le scoperte annunciate recentemente sono state frutto di una collaborazione internazionale, al cui centro vi è proprio il centro studi, ideato dal ministro stesso, ad Alessandria d'Egitto.